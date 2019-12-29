رياضة | حقيقة أزمة محمد صلاح مع كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة أزمة محمد صلاح مع كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن وجود أزمة قوية داخل نادي ليفربول الإنجليزي بين نجم منتخب مصر محمد صلاح، والمدرب الألماني يورجن كلوب، وذلك بعدما خرج اللاعب غاضبا من مباراة الفريق الأخيرة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليج).

غضب صلاح ضد ليستر سيتي

آثار قرار الألماني يورجن كلوب باستبدال محمد صلاح أمام فريق ليستر سيتي وتحديدًا بالدقيقة 71 من زمن المباراة غضب اللاعب المصري بشكل كبير، وظهرت علامات الضيق والغضب على وجه اللاعب اثناء خروجه من الملعب، مما جعل البعض يتكهن بوجود أزمة بين اللاعب ومدربه وراء ما حدث بالمباراة.

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ليفربول يوضح حقيقة أزمة صلاح وكلوب

رد نادي ليفربول على أنباء وجود أزمة بين محمد صلاح ويورجن كلوب، وأكد النادي الإنجليزي في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه لا يوجد أي أزمات داخل الفريق في الوقت الحالي، وأن ما يتردد بشأن وجود أزمة بين صلاح والمدرب الألماني أنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأفادت مصادر للصحيفة البريطانية أن الإجهاد وراء استبدال محمد صلاح أمام ليستر سيتي، حيث فضل المدرب خروجه بهدف إراحته في ظل تلاحم المباريات التي يعاني منه الريدز بالموسم الحالي، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا برباعية نظيفة.

ويعتلي فريق ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 17 انتصارًا وتعادلين، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة.