رياضة | إقالة مدرب موناكو للمرة الثانية وتعيين مورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة مدرب موناكو للمرة الثانية وتعيين مورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين روبرتو مورينو مدرب إسبانيا السابق لقيادته بعد إقالة ليوناردو جارديم للمرة الثانية.

قال موناكو في بيان: "يعلن النادي نهاية التعاون مع المدرب جارديم، سيتولى روبرت مورينو قيادة الفريق الأول بعقد يستمر حتى 2022".

وأمضى مورينو أغلب مسيرته كمساعد للمدرب لويس إنريكي، لكنه أصبح مدرباً لإسبانيا في يونيو بعد استقالة مدرب برشلونة السابق من منصبه، عقب تشخيص إصابة ابنته تشانا بالسرطان.

وقاد مورينو المنتخب الإسباني للتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020 في صدارة المجموعة 6 بالتصفيات.