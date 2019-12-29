اونلاين | بث مباشر مباراة تشيلسي وارسنال اليوم الاحد بدون توقف مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر يلا شووت CHELSEA VS ARENAL

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مشتهدة مباراة تشيلسي اليوم الاحد بث مباشر مباراة تشيلسي الان بث مباشر تشيلسي تعرف على موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين.

يفتح ملعب الإمارت أبوابه إلى قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحلّ تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على أرسنال في إطار منافسات الجولة العشرين مساء الأحد 29 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا.

ديربي لندن المعتاد من المتوقع أن يكون مثيرًا وخاصًا للغاية هذه المرة، حيث يُشرف على كلا الفريقين لاعب من أبناء النادي، ففرانك لامبارد في جهة البلوز، بينما مايكل أرتيتا في جهة الجانرز.

أصحاب الأرض لا يعيشون أفضل أحوالهم، فهي المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يخوض فيها البوكسينج داي وهم في النصف الثاني من جدول ترتيب البريميرليج، في الوقت الذي يعيش الضيوف بشبابهم فترة مميزة حقًا هذا الموسم.

تشيلسي يقبع في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يبتعد أرسنال بقوة عن المراكز الأوروبية ويأتي في المركز الحادي عشر، إلا أن المباراة ستكون فرصة في سبيل العودة والاقتراب من المقدمة من جديد.

الآن موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

الغيابات والتشكيل المتوقع لأرسنال

سيعاني أرسنال من غياب الثنائي سياد كولاسيناك وهولدينج بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة للجانرز.

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

ساكا - سوكراتيس - ديفيد لويز - رييس نيلسون

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جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا

بيير إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - مايتلاند نيلس

ألكسندر لاكازيت

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي

سيغيب عن قائمة تشيلسي في اللقاء القادم ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك وأوليفيه جيرود بداعي الإصابة، بينما لن يفتقد البلوز لخدمات أي لاعب أخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب فرانك لامبارد بطريقته المعتادة وبطريقة (4-2-3-1)، وسيدفع بكيبا في حراسة المرمى وأمامه أندرياس كريستنسن وكورت زوما في قلب الدفاع، وفي الأمام تامي إبراهام وخلفه كريستيان بوليسيتش، ميسون ماونت ووليان.

التشكيل | 4-2-3-1

كيبا آريزابالاجا

سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس

ماتيو كوفاسيتش - نكولو كانتي

كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان

تامي أبراهام