اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال arsenal vs chelsea live اليوم الاحد بث حي مباراة تشيلسي اليوم

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مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر مباراة ارسنال السوم الاحد بث حي مواجهة تشيلسي يستضيف فريق أرسنال نظيره تشيلسي في مواجهة نارية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يتصدر ترتيبه فريق ليفربول برصيد 52 نقطة.

موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي:

- تشيلسي: يحتل البلوز المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة (10 انتصارات – تعادلين – 7 هزائم – سجل 33 هدفا – استقبلت شباكه 27 هدفًا).

- أرسنال: يتواجد الجانرز بالمركز الثاني عشر في ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة (5 انتصارات – 9 تعادلات – 5 هزائم – سجل 25 هدفا – استقبلت شباكه 28 هدفًا).

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال توقيت مباراة arsenal vs Chelsea بالدوري الإنجليزي:

تقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال في "ديربي لندن" اليوم الأحد 29 – 12 – 2019، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوجة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في البريميرليج:

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وتنقل مباراة arsenal vs Chelsea اليوم الأحد عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق عربي للجزائري (حفيظ دراجي)، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية لتحليل المباراة.

بث مباشر مباراة ارسنال اليوم الاحد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة Chelsea vs arsenal اليوم الأحد:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأحد عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا "ألفجر الرياضي" أو من خلال بعض القنوات المفتوحة والتي أعلنت اذاعة المباراة وهي:

• Sport TV 1

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• Sky Sport Uno

• Diema Sport 2 HD

• Idman Azerbaycan

• beIN Sports HD 11 EN

• Sky Sport 1 Germany

• Canal + Sport Polska

• SuperSport HD 2 alb

• EuroSport Romania

• Viasat Jalkapallo Finland HD

• Viasat Sport Premium

• Spiler 1 TV

• Premier Sport HD Slovakia