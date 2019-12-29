اونلاين | بث مباشر مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة تشيلسي

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مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث حي مواجهة تشيلسي وارسنال اليوم الاحد بث مباشر مباراة تشيلسي اليوم الاحد يحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي ، مساء الأحد في إطار في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة تشيلسي وارسنال مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب استاد الإمارات الذي يقع في شمال لندن بإنجلترا، وهو الملعب الرئيسي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال والتقى ناديي آرسنال ضد تشيلسي في 175 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي آرسنال منها 66 انتصار مقابل 57 خسائر و52 تعادلات.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي :

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 16:00 توقيت القاهرة، 17:00 توقيت مكة المكرمة، 14:00 توقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال ملعب مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي :

تقام مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز.

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

بي إن سبورتس إتش دي 2.

سبورت تي في 1.

سكاي سبورت أونو.

ديما سبورت 2 إتش دي.

إدمان أذربيجان.

بي إن سبورتس إتش دي 11 إنجليزي.

سكاي سبورت 1 ألمانيا.

كانال بلس سبورت بولسكا

سوبر سبورت إتش دي 2 ألب.

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يورو سبورت رومانيا

فياسات جالكابالو فينلاند إتش دي.

فياسات سبورت بريميوم.

سبيلير 1 تي في.

بريمير سبورت إتش دي سلوفاكيا.

معلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي :

يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «حفيظ دراجي».

التشكيلة المتوقعة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة آرسنال المتوقعة :

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: ساكا - سوكراتيس - ديفيد لويز - رييس نيلسون.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - بيير إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - مايتلاند نيلس.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة :

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان.

خط الهجوم: تامي أبراهام.