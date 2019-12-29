اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال arsenal vs chelsea live اليوم الاحد بث حي مباراة تشيلسي اليوم

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مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم الاحد 29 -12-2019 جودة عالية بث مباشر مباراة ارسنال وتشيلسي مباراة يلتقي فريقا آرسنال وتشيلسي في لقاء القمة ضمن الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» في المباراة المعروفة بـ «دربي لندن».

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا كما عرف دائمًا ديربي لندن، وخاصة بعد أن تولى مايكل أرتيتا القيادة الفنية لفريق آرسنال واحد من أبناء الجانرز، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي آرسنال يحاول التعافي حيث يعاني هذا الموسم من بعض التخبطات، وسيلعب الجانرز مباراتهم في البوكسينج داي محتلين المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، بينما يأتي البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي وسيعول الفريقين على الشباب في تشيكلتهم لصنع الفارق في اللقاء المثير ضمن لقاءات البوكسينج داي.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ونستعرض تواليًا تفاصيل وموعد مباراة آرسنال وتشيلسي، في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع وملعب المباراة

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 16:00 توقيت القاهرة، 17:00 توقيت مكة المكرمة، 14:00 توقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ملعب مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي القناة الناقلة لـ مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

بي إن سبورتس إتش دي 2.

سبورت تي في 1.

سكاي سبورت أونو.

ديما سبورت 2 إتش دي.

إدمان أذربيجان.

بي إن سبورتس إتش دي 11 إنجليزي.

سكاي سبورت 1 ألمانيا.

كانال بلس سبورت بولسكا

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سوبر سبورت إتش دي 2 ألب.

يورو سبورت رومانيا

فياسات جالكابالو فينلاند إتش دي.

فياسات سبورت بريميوم.

سبيلير 1 تي في.

بريمير سبورت إتش دي سلوفاكيا.

معلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «حفيظ دراجي».

التشكيلة المتوقعة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: ساكا - سوكراتيس - ديفيد لويز - رييس نيلسون.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - بيير إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - مايتلاند نيلس.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان.

خط الهجوم: تامي أبراهام.