اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD

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مشاهدة مباراة ارسنال اليوم الاحد بث حي مباراة ارسنال بث مباشر لقاء ارسنال اليوم مواجهة لقاء ارسنال يلتقي فريقا آرسنال وتشيلسي في لقاء القمة ضمن الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» في المباراة المعروفة بـ «دربي لندن».

مشاهدة مواجهة ارسنال بث حي مباراة ارسنال ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا كما عرف دائمًا ديربي لندن، وخاصة بعد أن تولى مايكل أرتيتا القيادة الفنية لفريق آرسنال واحد من أبناء الجانرز، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي.

آرسنال يحاول التعافي حيث يعاني هذا الموسم من بعض التخبطات، وسيلعب الجانرز مباراتهم في البوكسينج داي محتلين المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، بينما يأتي البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وسيعول الفريقين على الشباب في تشيكلتهم لصنع الفارق في اللقاء المثير ضمن لقاءات البوكسينج داي.

ونستعرض تواليًا تفاصيل وموعد مباراة آرسنال وتشيلسي، في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع وملعب المباراة

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 16:00 توقيت القاهرة، 17:00 توقيت مكة المكرمة، 14:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز.

القناة الناقلة لـ مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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التشكيلة المتوقعة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: ساكا - سوكراتيس - ديفيد لويز - رييس نيلسون.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - بيير إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - مايتلاند نيلس.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان.

خط الهجوم: تامي أبراهام.