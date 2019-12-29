اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر LIVE رابط ماتش بيراميدز والمصري بدون تقطيع جودة متعددة NOW

رابط مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في كأس الاتحاد الإفريقي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي في كأس الاتحاد الإفريقي في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة: السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.