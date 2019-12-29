اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بيراميدز والمصري NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بيراميدز والمصري NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر، حيث يدخل فريق المصري البورسعيدي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بيراميدز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق المصري البورسعيدي في الفترة الماضية، نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق المصري البورسعيدي خمسة أهداف في مرماه.

ونجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.