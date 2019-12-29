اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي اليوم الأحد 29-12-2019 في كأس الكونفدرالية

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شاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي الأحد 29/12/2019 في كأس الإتحاد الإفريقي، حيث تشهد ثالث جولات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية صداماً مصرياً خالصاً من الطراز الرفيع، وذلك حينما ينزل فريق بيراميدز ضيفاً من العيار الثقيل على مضيفه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب الإسكندرية في مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019.

موعد مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

آخر استعدادات بيراميدز لمُباراة المصري البورسعيدي الأحد في كأس الاتحاد الإفريقي: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي الأحد 29/12/2019 في كأس الاتحاد الإفريقي

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تابع لايف مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي مباشر، حيث يدخل فريق بيراميدز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بيراميدز في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق بيراميدز في الفترة الماضية، نجح فريق بيراميدز في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق بيراميدز ستة أهداف في مرماه.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.