اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول NOW

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مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر، وسوف يدخل فريق ولفرهامبتون مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليفربول، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق ولفرهامبتون في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ولفرهامبتون في الفترة الماضية، نجح فريق ولفرهامبتون في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ولفرهامبتون سبعة أهداف في مرماه.

ونجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب مولينيو على الأراضي الإنجليزية.

ويتواجد فريق ولفرهامبتون في الوقت الحالي في المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق ولفرهامبتون في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 19 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.