الامارات | بالفيديو: كريستيانو رونالدو يلعب الكرة مع طفل من أصحاب الهمم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: كريستيانو رونالدو يلعب الكرة مع طفل من أصحاب الهمم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمنية طفل من أصحاب الهمم، الكازاخستاني علي تورجانبيكوف، بالتقاط الصور التذكارية والسلام عليه، أمس، في مجمع ند الشبا بدبي.

ونشر تورجانبيكوف على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء وصول لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى مجمع ند الشبا الرياضي، قبل أن يؤدي بعض الألعاب الاستعراضية مع الطفل الكازاخستاني.

ويقضي رونالدو حالياً إجازته في دبي بمناسبة أعياد السنة الميلادية، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر دبي الدولي، كمتحدث في الجلسة الرئيسية.