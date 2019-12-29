شكرا لقرائتكم المصرى يواجه بيراميدز فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، في مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقين بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

ويعيش الفريقين واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهم فى الدوري بشكل لافت للنظر ، المصري خاض تسعة مباريات هذا الموسم فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات كان آخرها الفوز على الطلائع بهدف دون رد، ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 11 نقطة ، أما بيراميدز خاض عشرة مباريات فاز في أربعة لقاءات، وتعادل مثلهم وخسر في مباراتين ليتراجع للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

الأداء المتميز الذي يقدمه المصرى وبيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أذهل الكثيرون لان الثنائى المصرى لايكتفى بالفوز وإنما يحطم الأرقام القياسية ويسطر تاريخاً جديداً للفرق المصرية فى المشاركات الافريقية ، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من فوزين على التوالى فى دور المجموعات.

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وعلى نفس الوتيرة يعد الفريق البورسعيدي أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة .

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الارقام القياسية وخطف انتصار يصعد بالفريق للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود ، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو".

فى المقابل تعد مباراة الليلة الظهور للكرواتي انتي تشاتشيتش مديراً فنياً لبيراميدز بعد رحيل الفرنسى ديسابر بسبب تراجع النتائج ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"المهدي سليمان - محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور -إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا -جون أنطوي".