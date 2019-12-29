خلال ساعات.. الأهلي يحسم مصير الراحلين بحضور الخطيب وفايلر.. ومحسن وجيرالدو أبرز الأسماء.. وأزمة مالية تضرب النادي

ويرأس اللجنة محسن صالح، وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حضور محمود الخطيب، رئيس النادى والمشرف العام على قطاع الكرة، بجانب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، التقرير الفنى الخاص بالمدير الفنى، واحتياجاته واللاعبين الذين لا يرغب فى وجودهم لعدم الحاجة لهم فى الفريق خلال الفترة المقبلة، بجانب معرفة موقفه من قرار رحيل بعض اللاعبين على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

ويأتى أبرز اللاعبين الذين يستعدون لمغادرة القلعة الحمراء: حسين السيد وصلاح محسن والأنجولى جيرالدو دا كوستا، فى الوقت الذى يتمسك المدير الفنى ببقاء عمار حمدى مع الفريق وعدم رحيله ليكون بديلاً استراتيجياً لبعض اللاعبين خشية وقوع إصابات فى الفريق أو حدوث أى مستجدات خلال الفترة المقبلة. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وتحسم اللجنة أيضاً، خلال الاجتماع، الموقف النهائى من صفقة المهاجم الذى سيتم التعاقد معه، والتعرف على سير المفاوضات والصعوبات التى تواجه النادى فى حسم الصفقة فى محاولة لإنهاء الأمر بشكل نهائى وغلق ملف الانتقالات مبكراً لخلق حالة من الهدوء داخل الفريق الذى يعيش أفضل فتراته حالياً بعد الانتصارات المتتالية التى يحققها.

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فى سياق آخر، كشف مصدر داخل النادى أن هناك تحفظاً على دفع مقابل مادى كبير فى صفقة المهاجم الأفريقى، لافتاً إلى أن لجنة التخطيط و«الخطيب» يرفضان بشكل قاطع دفع أى مقابل مادى كبير فى الصفقة الأفريقية بسبب شراء صفقات مرتفعة فى الفترة الأخيرة أبرزها حسين الشحات و«قفشة»، بجانب قيمة إعارة رمضان صبحى، وهو ما تسبب فى أزمة مادية داخل النادى، لذا تخطط اللجنة للتعاقد مع المهاجم الجديد بمبلغ مناسب. حسبما نشر "الوطن سبورت".

الفريق يستعد لمواجهة المقاصة فى الدورى بدون راحة.. وإنهاء إجراءات السفر لمواجهة بلاتينيوم فى دورى الأبطال.

ويواصل الفريق الأول، اليوم الأحد، تدريباته بدون راحة عقب مواجهة فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى، التى أقيمت أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، استعداداً لمواجهة فريق مصر للمقاصة المقررة الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

فى سياق مختلف، بدأ الجهاز الإدارى فى التنسيق والترتيب لرحلة زيمبابوى؛ لمواجهة بلاتينيوم الشهر المقبل، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعقد سمير عدلى، المدير الإدارى، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للتنسيق حول تحديد موعد السفر والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى زيمبابوى.