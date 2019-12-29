شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط موافقة وزارة الرياضة لإجراء مزايدة الـvar لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إرسال وزارة الشباب والرياضة موافقة رسمية للجبلاية، من أجل طرح مزايدة بين عدد من الشركات العالمية لتطبيق تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الدور الثانى من عمر الدورى المصرى هذا الموسم.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365" إن قرار تعيين اللجنة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمدة عام تقريبا وينتهى فى 31 يوليو 2020، وبالتالى لا يحق طرح المزايدة لمدة 3 سنوات إلا بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة حتى لا تقع اللجنة الخماسية فى مخالفة إدارية.

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على مدار الفترة الأخيرة أكثر من جلسة مع بعض مسئولى الشركة الأجنبية التى ستتولى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى فى حضور وفد من الفيفا وifap،وهى الجهة المسئولة عن تطبيق التقنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

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ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع احدى الشركات بعد عقد المزايدة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكما على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.