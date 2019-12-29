شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا خاصا لتأهيل محمود وحيد ومروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة؛ للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس بدوري أبطال أفريقيا بإستاد السلام ، وشارك مروان في المران البدني أمس الأول ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.

كما يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة بعدما غاب عن مران الفريق الجماعي أمس؛ بسبب شكواه من آلام عضلية حيث فضل الجهاز الفني إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويحسم الفحص الطبي مشاركة اللاعب من عدمها في التدريبات الجماعية، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر التقرير الطبي للاعب؛ للاطمئنان على حالته، وإعلان جاهزيته للانتظام بقوة في التدريبات الجماعية للفريق حيث يستعد الأهلي لأرتباطات قوية الفترة المقبلة يأتي في مقدمتها المقاصة الأربعاء المقبل في الدوري.

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وتُعد أزمة ضغط المبالريات من أهم الأزمات التى عانى منها الأهلي خلال الفترة الماضية وتحدث عنها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق ، قائلاً إن مسألة ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق؛ بسبب توالي المباريات محليا وإفريقيا يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني.

وأضاف فايلر إن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الاستشفائية التي يتم وضعها للاعبين؛ من أجل تجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.

وأوضح أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأنه يثق بشدة في قدراتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا أن مسألة ضغط المباريات بات أمرا واقعا لا يتوقف أمامه كثيرا، هو وجهازه المعاون، وأن تركيزه كاملا في كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها؛ من أجل تحقيق الهدف منها بحصد النقاط الثلاث.