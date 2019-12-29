اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW

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تابع لايف مباراة أرسنال وتشيلسي مباشر، حيث يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق تشيلسي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أرسنال في الفترة الماضية، نجح فريق أرسنال في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أرسنال سبعة أهداف في مرماه.