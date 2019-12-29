اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ارسنال وتشيلسي beIN SPORT

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رابط مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة: الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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