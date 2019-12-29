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اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ارسنال وتشيلسي beIN SPORT

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رابط مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ضد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة: الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية . السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

ويعمل فريق عمل موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات على توفير كافة روابط نقل المباراة بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

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