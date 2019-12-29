اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وتشيلسي الأحد 29/12/2019 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وتشيلسي الأحد 29/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد كل عاشق لكرة القدم الإنجليزية لمتابعة أحد أشرس ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، وذلك حينما ينزل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على جاره ومضيفه فريق أرسنال على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة التاسعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن مباراة أرسنال ضد تشيلسي