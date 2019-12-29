رياضة | ريال مدريد يحسم مصير صفقة بوجبا نهائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مصير صفقة بوجبا نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص موقف نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة وأن اللاعب كان محور اهتمام النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ريال مدريد يصدم الفرنسي "بوجبا":

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قرر بشكل نهائي الإنسحاب من صفقة الفرنسي بول بوجبا وصرف النظر عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء ذلك بعد تألق الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي خلال الموسم الجاري، وتقديمه عروضًا قوية رفقة الميرينجي. Advertisements

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد كان متمسكًا بالتعاقد مع الفرنسي "بوجبا" في الصيف الماضي، وذلك نظرًا لما يتميز به اللاعب الفرنسي من إمكانيات فنية وبدنية رائعة بالإضافة للذكاء الذي يتمتع به اللاعب داخل المستطيل الأخضر ولكن إدارة مانشستر يونايتد تمسكت بخدمات اللاعب ورفضت رحيله.

مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني قرروا التراجع عن التعاقد مع "بوجبا" والاعتماد في الفترة المقبلة على اللاعب "فالفيردي" والذي تألق بشدة مع الفريق في الموسم الحالي، وكسب ثقة "زيدان، وبات واحد من العناصر الرئيسية بالفريق، خاصة وأنهم يروا أن صفقة اللاعب الفرنسي سوف تكلف النادي أموال كثيرة دون أي فائدة حقيقية للملكي.

أرقام "فالفيردي" مع ريال مدريد هذا الموسم:

خاض اللاعب الشاب فيدريكو فالفيردي 18 مباراة مع نادي ريال مدريد بالموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما، وأصبح عنصرًا هامًا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليقضي على حلم "بوجبا" بارتداء قميص الملكي بالموسم المقبل.