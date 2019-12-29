رياضة | تقارير إسبانية تكشف رحيل فالفيردي عن برشلونة







كشف تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يستعد للرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي 2019/2020.

وكشف صحيفة ماركا الإسبانية، أن فالفيردي مرشحاً لعدم تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني، مكتفياً بالفترة التي قضاها رفثة برشلونة، منذ صيف عام 2017. Advertisements

ونال فالفيردي إنتقادات عديدة، في ظل سوء أداء البلوجرانا في معظم أوقات الموسم، رغم تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتأهل الفريق لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأضافت ماركا، أن فالفيردي يمتلك خيار تمديد تعاقده لمدة موسم وحيد في نهاية التعاقد، إلا أن المؤشرات تكشف عن إمكانية مغادرته ملعب كامب نو.

من جانبه، لم يتخذ فالفيري قراره النهائي بعد من الإستمرار مع برشلونة من عدمه، إلا أنه قد يرحل عن برشلونة، بحسب التقارير.