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رياضة | تقارير إسبانية تكشف رحيل فالفيردي عن برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إسبانية تكشف رحيل فالفيردي عن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:39 ص

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بوابة الخليج 365

عبدالقادر عرابي

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كشف تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يستعد للرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي 2019/2020.

وكشف صحيفة ماركا الإسبانية، أن فالفيردي مرشحاً لعدم تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني، مكتفياً بالفترة التي قضاها رفثة برشلونة، منذ صيف عام 2017.

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ونال فالفيردي إنتقادات عديدة، في ظل سوء أداء البلوجرانا في معظم أوقات الموسم، رغم تصدر برشلونة جدول ترتيب ، وتأهل الفريق لدور الـ 16 من .

وأضافت ماركا، أن فالفيردي يمتلك خيار تمديد تعاقده لمدة موسم وحيد في نهاية التعاقد، إلا أن المؤشرات تكشف عن إمكانية مغادرته ملعب كامب نو.

من جانبه، لم يتخذ فالفيري قراره النهائي بعد من الإستمرار مع برشلونة من عدمه، إلا أنه قد يرحل عن برشلونة، بحسب التقارير.

وتبرز أسماء كلاً من مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ورونالد كومان مدرب منتخب هولندا، كأبرز المرشحين لخلافة فالفيردي في مقعد تدريب برشلونة.

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