رياضة | صراع بين كبار أوروبا على حارس برشلونة







أثار حارس نادي برشلونة الإسباني ومنتخب ألمانيا، مارك أندريه تير شتيجن، إهتمام كبار أندية أوروبا، لضمه في حال رحيله عن ناديه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، المقربة من نادي برشلونة، أن أندية يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، تتأهب لرحيل تير شتيجن عن برشلونة، للإنقضاض عليه وضمه خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، أضافت الموندو أن فكرة رحيل الدولي الألماني عن ملعب كامب نو مستبعدة في الوقت الحالي أو المستقبل القريب، كونه أحد أهم أعمدة الفريق الكتالوني. Advertisements

ويريد يوفنتوس وباريس سان جيرمان رفع جودة مركز حراسة المرمى لديهما، وبالتي يرى الفريقين أن تير شتيجن هو خير تدعيم لمركز حراسة المرمى، حيث يمتلكا البولندي تشيزني، والكوستاريكي نافاس على التوالي.

كما يسعى بايرن ميونخ لإيجاد خليفة للحارس الأسطوري مانويل نوير، الذي حمى عرين البايرن طيلة تسع سنوات ماضية.

وستصطدم تلك الأندية بالشرط الجزائي الموجود في عقد شتيجن مع البارسا، والبالغ 180 مليون يورو.

في المقابل، تأمل إدارة برشلونة في تمديد تعاقد شتيجن للإبقاء عليه أطول فترة ممكنة داخل ملعب كامب نو، وعليه ستبدأ إدارة النادي الكتالوني عملية تمديد التعاقد بنهاية الموسم الحالي 2020.