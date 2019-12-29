رياضة | زيدان يتحدى مينو رايولا في صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدى مينو رايولا في صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، ما زال يحلم بضم نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بول بوجبا، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن زيدان طلب من إدارة الميرنجي رسمياً، التعاقد مع الفرنسي الدولي في يناير المقبل.

وتشير التقارير القادمة من إنجلترا، أن إدارة اليونايتد قد لا تمانع في رحيل بوجبا في يناير المقبل، بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

وبالرغم من تألق الاوروجواياني فيدي فالفيردي، إلا أن زيزو يرى أن خط وسط الفريق مازال بحاجه للدعم في يناير المقبل. Advertisements

في الوقت نفسه، أضافت آس أن إدارة النادي الملكي متمثلة في رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ترفض ضم بوجبا للفريق، في ظل القيمة الباهظة التي ستصاحب إنتقاله لملعب سانتياجو بيرنابيو.

ولا يريد بيريز إنفاق مزيد من الأموال في يناير، خشية التعرض لعقوبات تخص اللعب المالي النظيف.

وكان مينو رايولا وكيل بوجبا، قد ألمح في وقت سابق لبقاء موكله مع مانشستر، وإستبعاد فكرة إنتقاله لريال مدريد في يناير المقبل.

ويصر زيدان على بوجبا، رغم إرتباط النادي بأسماء أخرى في وسط الملعب، على رأسها فابيان رويز لاعب نابولي وكريستيان إيركسين نجم توتنهام.