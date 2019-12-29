رياضة | صفقتان مميزتان لريال مدريد في يوم الكذب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقتان مميزتان لريال مدريد في يوم الكذب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد نجح في إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي بالعودة مرة أخرى إلى صفوف الملكي.

وأكد موقع GOL الإسباني أن رونالدو رحب بشدة بارتداء قميص ريال مدريد مرة أخرى مُعبرًا عن شكره لرئيس النادي.



ولكن سرعان ما تبيّن لاحقًا أن الخبر ما هو إلا سلسلة ممتدة من الأنباء الكاذبة التي تنشرها الصحافة الإسبانية في يوم 28 من ديسمبر والمعروف بيوم الكذب في إسبانيا وهو مغاير ليوم الكذب العالمي المعروف والذي يوافق يوم الأول من أبريل.

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وتداولت الصحافة الإسبانية نشر الأكاذيب منذ الصباح وكان من أبرز هذه الأنباء الكاذبة إعلان ريال سوسيداد عن انتقال النرويجي مارتن أوديجارد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



ويلعب نجم النرويجي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا مع ريال سوسيداد معارًا من ريال مدريد الذي يملك وحده حق التصرف في انتقال اللاعب.



وعلى جانب آخر، سجل رونالدو 12 هدفًا هذا الموسم بقميص يوفنتوس في كل البطولات ويسعى لملاحقة تشيرو إيموبيلي متصدر لائحة هدّافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفًا.



وانتقل الدون البرتغالي إلى يوفنتوس في صيف 2018 بعد أن تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب ليفربول بشهرين تقريبًا في صفقة بلغت قيمتها المادية حوالي 110 مليون يورو.