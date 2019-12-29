رياضة | ريال مدريد يخطط لاستعادة هيبته في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لاستعادة هيبته في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد سيلجأ إلى خطة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي تبدأ نهاية الموسم الحالي في يونيو 2020 من أجل تدعيم صفوفه.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين الإسبان الدوليين إلى صفوف الميرينجي حتى يستعيد الملكي هيبته في المنتخب الإسباني الأول.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المنتخب الإسباني لم يشهد في صفوفه لاعبين دوليين من ريال مدريد في الفترة الأخيرة سوى القائد سيرخيو راموس والظهير الأيمن داني كارافاخال بعد أن كان يضم 6 وم من الملكي في بطولة كأس العالم التي احتضنتها روسيا في 2018، وهؤلاء اللاعبين هم: راموس وكارافاخال وسانشو ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وإيسكو.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيريز يرغب في حسم صفقة الإسباني فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا بالإضافة إلى استعادة نجم خط الوسط داني سيبايوس المعار حاليًا إلى صفوف آرسنال الإنجليزي من أحل تعزيز التواجد المدريدي في صفوف منتخب إسبانيا.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في خلال الفترة الماضية تعاقد ريال مدريد مع 9 نجوم أجانب، هم: إدين هازارد وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش وميندي ورودريجو وتيبو كورتوا وكوبو وأريولا ولونين، بينما كانت الصفقة الإسبانية الأخيرة لريال مدريد، هي ألفارو أودريزولا الذي انضم إلى الملكي من ريال سوسييداد في صيف 2018.