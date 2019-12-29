رياضة | ماني يكشف سر تألق ليفربول هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يكشف سر تألق ليفربول هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي إن فريقه وصل إلى القمة في الموسم الحالي لأنهم تعلموا من أخطائهم في الموسم الماضي.

وقال ماني في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"إذا خسرت الدوري الذي يؤلمك في الرأس، فإننا نركز دائما على نفس الهدف، نريد الفوز بشيء ما".



وأضاف : "لقد تعلمنا من الخطأ في العام الماضي، كان وقتا عصيبا بالنسبة لنا وأعتقد أننا تعلمنا منه الكثير".

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واختتم ماني تصريحاته قائلاً : "أعتقد أننا أفضل هذا الموسم من العام الماضي فيما نحاول القيام به، إنها مغامرة أخرى بالنسبة لنا، دعونا نستمر في العمل ونحاول الحفاظ على الأمور في المستوى نفسه".



وكان ليفربول قريبًا من الفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 - 2019 قبل أن يتفوق مانشستر سيتي الذي أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كتيبة يورجن كلوب.



وعلى الرغم من ذلك، يتصدر ليفربول هذا الموسم جدول الدوري بفارق 13 نقطة على الرغم من أنه مازال في منتصف الطريق ويبحث عن المسار الصحيح لإضافة كأس دوري آخر إلى مجموعته وهو الأمر الذي نسبه ماني إلى التعلم من أخطاء السنة الماضية.