رياضة | رايولا يعد برشلونة بصفقة مميزة في 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا يعد برشلونة بصفقة مميزة في 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حاول الحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وذلك قبل أن يتمكن يوفنتوس من خطف اللاعب من آياكس أمسترادم الهولندي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت وعد مسئولي برشلونة بانضمام دي ليخت إلى البلوجرانا في عام 2022.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دي ليخت سينضم إلى برشلونة بعد أن يقضى ثلاث مواسم في صفوف السيدة العجوز علماً بأن المدافع الهولندي لديه عقد مع يوفنتوس حتى 2024.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي ليخت البالغ من العمر 20 عاماً يمر بفترة غير مستقرة مع يوفنتوس هذا الموسم بينما خاض دي ليخت مع السيدة العجوز 17 مباراة، سجل خلالهم هدف.