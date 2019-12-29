الامارات | شباب الأهلي يغرد في صدارة الدوري بـ"هاتريك خليل"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد شباب الأهلي إلى صدارة دوري الخليج العربي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد فوزه على اتحاد كلباء، بخمسة أهداف دون رد، في ختام الجولة الـ 11 من دوري الخليج العربي، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي بدبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد "النمور" عند 10 نقاط في المركز الـ 11.

وأحرز أحمد خليل "هاتريك" إضافة إلى إحراز ليوناردو وكارتابيا الهدفين الرابع والخامس، ليزيح شباب الأهلي، الشارقة عن الصدارة للمرة الأولى منذ بداية الموسم.

وكان شباب الأهلي قد تصدر الدوري في الجولتين الأولى والثانية بفارق الأهداف، ولكنها المرة الأولى التي يتصدر فيها "فرسان دبي" منفرداً، منذ فوزه بلقب الدوري في 2015-2016 بمسماه القديم (الأهلي). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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