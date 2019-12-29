شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسابق الزمن للكشف عن هوية المدرب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان الزمن للكشف عن هوية المدرب الاجنبى لفريق الكرة سعياً لإخماد ثورة الجماهير الثائرة من تراجع النتائج هذا الموسم لاسيما بعد تلقى الدراويش هزيمتين أمام الاهلى ثم المقاولون العرب بالدوري فى ظل القيادة الفنية المؤقتة لأدهم السلحدار الذى يقود الفريق فنياً بعد رحيل الصربى ميودراج يسيتش ، وتجمد رصيد الدرأويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 اهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدرأويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ويولى مجلس الاسماعيلى اهتماماً خاصاً بالتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية فى المنطقة العربية يستطيع إعادة فريق الكرة لسابق عهده لاسيما بعد التدعيمات الشتوية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.

ويستعد الدراويش لمواجهة إنبى والمقرر لها الخامسة عصر الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام وهى المواجهة التى يدخلها الدراويش بحثا عن استمرار نزيف النقاط حيث خسر الفريق الاصفر 17 نقطة خلال 10 جولات ليتصدر قائمة أكثر الاندية خسارة للنقاط هذا الموسم .

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وكانت مسيرة الدراويش مع المدربين فى عام 2019 شهدت تحولات كثيرة ففى 23 أبريل الماضى قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى إقالة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفسيكى من منصبه بسبب تراجع النتائج وتعيين محمود جابر مديراً فنياً للدراويش والذى اعتذر عن الاستمرار فى منصب المدرب العام فى 31 اغسطس الماضى بعد تعيين الصربى ميودراج مديراً فنياً للفريق الأصفر.

وفى 2 ديسمبر 2019 انتهت رحلة الصربى ميودراج يسيتش ، المدير الفنى للإسماعيلى، مع الدراويش بعد قرار مجلس الإدارة بفسخ التعاقد بين الطرفين عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الدورى وتعيين أدهم السلحدار مديراً فنياً بشكل مؤقت .

وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .