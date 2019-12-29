شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يخضع لفحص طبى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة والآلام التي يعاني منها في العضلة السمّانة والتي أبعدته عن بلاتينيوم الزيمبابوي أمس ، السبت، ببطولة أفريقيا.

وكان شريف إكرامي ضمن 21 لاعباً تم اختيارهم مساء الجمعة لخوض مباراة بلاتينيوم أمس بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قبل أن يضطر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لأستبعاد الحارس الدولي بسبب معاناته من اجهاد في السمانة.

وغاب شريف إكرامي عن مران الفريق الجماعي قبل مواجهة بلاتينيوم وادي تدريبات تأهيلية في صالة الجيم بالنادي، ويحسم الفحص الطبي مشاركة الحارس من عدمها في التدريبات الجماعية، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر التقرير الطبي للاعب؛ للاطمئنان على حالته، وإعلان جاهزيته للانتظام بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.

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وتُعد أزمة ضغط المبالريات من أهم الأزمات التى عانى منها الأهلي خلال الفترة الماضية وتحدث عنها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق ، قائلاً إن مسألة ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق؛ بسبب توالي المباريات محليا وإفريقيا يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني.

وأضاف فايلر إن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الاستشفائية التي يتم وضعها للاعبين؛ من أجل تجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.

وأوضح أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأنه يثق بشدة في قدراتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا أن مسألة ضغط المباريات بات أمرا واقعا لا يتوقف أمامه كثيرا، هو وجهازه المعاون، وأن تركيزه كاملا في كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها؛ من أجل تحقيق الهدف منها بحصد النقاط الثلاث.