رضا عبد العال: لا أنصح عبدالله السعيد بالانتقال للزمالك

علق الكابتن "رضا عبدالعال"، المدير الفني لنادي بلدية المحلة, علي أنباء انتقال "عبدالله السعيد" لاعب بيراميدز الي نادي الزمالك .
وقال "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : لا أنصح عبدالله السعيد بالانتقال للزمالك، لأن ظروف الفريق صعبة حاليا، ولأنه مطالب بالحصول علي بطولة، وفي حالة اخفاقه مع الزمالك سيكون آخر موسم له في عالم كرة القدم.
وأضاف : عبدالله بيلعب في بيراميدز دون أن ضغوط إعلامية وجماهيرية,وفي التوقيت الحالي أنسب حل له هو الاستمرار مع نادي بيراميدز.
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