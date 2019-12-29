يلتقي فريق الكرة بنادي بيراميدز مع المصري البورسعيدي، اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً، على ستاد الإسكندرية، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية
وكان بيراميدز قد اختتم تدريباته عصر أمس السبت، بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، الذي خاضه تحت قيادة مديره الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قبل اختيار القائمة
ويتنافس بيراميدز والمصري على صدارة المجموعة بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في أول جولتين بالفوز على إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ونواذيبو بطل موريتانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. بيراميدز يواجه المصري البورسعيدي ضمن الكونفيدرالية الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.