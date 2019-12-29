الليلة.. بيراميدز يواجه المصري البورسعيدي ضمن الكونفيدرالية الأفريقية

يلتقي فريق الكرة بنادي بيراميدز مع المصري البورسعيدي، اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً، على ستاد الإسكندرية، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

وكان بيراميدز قد اختتم تدريباته عصر أمس السبت، بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، الذي خاضه تحت قيادة مديره الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قبل اختيار القائمة

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التي تخوض المباراة والسفر إلى الإسكندرية، والمبيت هناك حتى موعد اللقاء.

ويتنافس بيراميدز والمصري على صدارة المجموعة بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في أول جولتين بالفوز على إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ونواذيبو بطل موريتانيا.