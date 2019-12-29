جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات الناقلة ???? المناسبة ???? سان بيدرو – حسنية أكادير الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 4 كأس الكونفدرالية – الجولة الثالثة، المجموعة D المصري البورسعيدي – بيراميدز 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 1 كأس الكونفدرالية – الجولة الثالثة المجموعة A بيدفيست ويتس – النصر الليبي 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 3 كأس الكونفدرالية – الجولة الثالثة المجموعة B إف سي نواذيبو – إينوجو رينجرز 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 3 كأس الكونفدرالية – الجولة الثالثة المجموعة A نهضة بركان – موتيما بيمبي 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 1 كأس الكونفدرالية – الجولة الثالثة المجموعة C بارادو – إنييمبا 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 4 كأس الكونفدرالية – الجولة الثالثة المجموعة D آرسنال – تشيلسي 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 2 + قناة سكاي سبورت أونو + قناة سبورت تي في 1. الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، الجولة 20 ليفربول – ولفرهامبتون 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 2 + قناة سبورت تي في 1 + قناة سكاي سبورت أونو + قناة سكاي سبورت 1 الألمانية + قناة كانال بلوس بولسكا – قناة بريمير سبورت سلوفاكيا الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، الجولة 20 مانشستر سيتي – شيفيلد يونايتد 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 2 + قناة تي آر تي سبور التركية + سبورت تي في 2. الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، الجولة 20 سيلتيك جلاسكو – جلاسكو رينجرز 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس 5 + قناة سكاي سبورتس الأولى البريطانية + قناة فياسات فوتبول الدوري الاسكتلندي للمحترفين، الجولة 21 بيرمنجهام سيتي – ليدز يونايتد Advertisements 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، الجولة 25 وست بروميتش البيون – ميدلسبره 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، الجولة 25 الصفاقسي – هلال الشابة 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. ???? القناة التونسية الأولى الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 13 مستقبل سليمان – نجم المتلوي 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. ا???? لقناة التونسية الثانية الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 13 أولمبيك خريبكة – الجيش الملكي 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. ???? القناة الرياضية المغربية “لايف اتش دي” الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 11 يوسفية برشيد – سريع وادي زم 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. ???? القناة الرياضية المغربية “لايف اتش دي” الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 11 أسوان – طلائع الجيش 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. ???? قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز، الجولة 7 (مؤجلة من يوم 23 نوفمبر 2019). النصر – ظفار 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. ???? قناة عُمان سبورتس اتش دي الدوري العُماني عمانتل، الجولة 13 مسقط – عمان 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. الدوري العُماني عمانتل، الجولة 13 المغرب الفاسي – الكوكب المراكشي 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. الدوري المغربي للمحترفين (الدرجة الثانية)، الجولة 14 الاتحاد البيضاوي – الراسينج البيضاوي 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. الدوري المغربي للمحترفين (الدرجة الثانية)، الجولة 14 هلال غزة – شباب خانيونس 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. الدوري الفلسطيني الممتاز (قطاع غزة)، الجولة 14 نصر الفجوج – اتحاد بسكرة 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ32

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