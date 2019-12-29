رياضة | مانشستر سيتى ضد شيفيليد يونايتد _ التشكيل المتوقع وموعد مباراة تصحيح المسار لجوارديولا

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يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وشيفيليد يونايتد ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافانجاه، فى مباراة يسعي فيها بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بمانشستر سيتى للعودة للطريق الصحيح والنتائج الإيجابية من أجل المنافسة من جديد مع ليفربول متصدر الدوري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيليد يونايتد بالدوري الإنجليزي يحل فريق شيفيليد ضيف ثقيل على نظيره مانشستر سيتي على ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيليد يونايتد بالدوري الإنجليزي يلتقي فريقي مانشستر سيتي وشيفيليد يونايتد اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي حراسة المرمى : كلاوديو برافو خط الدفاع : وولكر، فيرناندينيو، اوتامندي، ميندي Advertisements خط الوسط : رودريجو، بيرناردو سيلفا، كيفين دى بروين خط الهجوم : رياض محرز، سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لفريق شيفيليد يونايتد حراسة المرمى : هندرسون خط الدفاع : باشان، إيفان، اوكونيل خط الدفاع : بالدوك، لاندسترام، نورود، مان، ستفينز خط الهجوم : ماكغولدريك، ليس موسيت