شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق ملف البطولة العربية ويستعد لإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار صفحة البطولة العربية بشكل مؤقت عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية والتى أقيمت مساء السبت على ستاد الاسكندرية ، ومن المنتظر أن يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

ويستعد الدراويش لمواجهة إنبى والمقرر لها الخامسة عصر الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام وهى المواجهة التى يدخلها الدراويش بحثا عن استمرار نزيف النقاط حيث خسر الفريق الاصفر 17 نقطة خلال 10 جولات ليتصدر قائمة أكثر الاندية خسارة للنقاط هذا الموسم .

وقرر مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد، صرف مكافآت الفريق الخاصة بالفوز على المصرى ووادى دجلة فى الجولتين الثامنة والتاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد تحقيق المكسب فى المباراتين بنتيجتى 1 / 0 و 3 / 2 على الترتيب.

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ونجح إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان فى الارتقاء برصيد الفريق إلى 14 نقطة عقب الانتصارات المتتالية التى حققها البترولى ليحتل الفريق، المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى إنبى إن المجلس البترولى برئاسة زكريا السيد قرر أيضًا صرف مكافأة إجادة للفريق عن مباراة وادى دجلة بعد التأخر فى النتيجة بثنائية نظيفة وإنهاء المباراة بالفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة المُثيرة التى نجح الفريق البترولى فى حصد نقاطها وذلك تحفيزاً للاعبين لمواصلة الانتصارات بعد التعادل مع حرس الحدود سلبياً، فى الأسبوع العاشر من منافسات الدورى.