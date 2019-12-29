شكرا لقرائتكم انطلاق مباريات الجولة الحادية العشر بدورى القسم الثانى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة الحادية العشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بست مواجهات غاية فى القوة والندية بعد وصول قطار الدورى للمنتصف وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص سواء فى القمة أو القاع .

فعلى ملعبه يستضيف البنك الأهلى المتصدر برصيد 21 نظيره بترول أسيوط فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الباحث عن الفوز والثلاث نقاط لتأمين الصدارة وإنهاء الدور الأول فى المركز الأول ، فى الوقت الذى يسعى فبه أبناء بترول أسيوط بقيادة محمد عبد السميع لتحقيق نتيجة إيجابية لـتأمين موقفهم مبكرا والإبتعاد عن الخماسى الهابط للقسم الثالث فى ظل العروض القوية التى يقدمها الفريق هذا الموسم بالرغم من صعوده الموسم الماضى من الدرجة الثالثة للثانية .

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كما يلتقى يستضيف طهطا صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط نظيره بنى سويف بقيادة حسن موسى صاحب المركز الثانى برصيد 20 نقطة فى مواجهة سهلة نسبيا للضيوف الباحث عن تعويض خسارته الأسبوع الماضى على ملعبه أمام البنك الأهلى بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى يخرج فيه المنيا بقيادة طارق السيد بعدما تحسنت عروضه لمواجهة شبان قنا مفاجأة المجموعة والذى يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة فى مواجهة صعبة يسعى فيها فيها الطرفان إلى خطف الثلاث نقاط لمواصلة الزحف والمنافسة على الصعود لدورى الأضواء .

وفى لقاء القمة يستضيف الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى والذى يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة فريق سوهاج المتعثر بقيادة نبيل محمود والذى يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة فى لقاء صعب نظرا للشعبية الجماهيرية التى يتمتع بها الفريقان بعيدا عن فارق النقاط وموقفهما فى جدول الترتيب ، وفى لقاء الهروب من القاع يستضيف الفيوم بقيادة محمد يوسف نظيره ديروط فى لقاء يبحث فيه الفريقان عن الثلاث ، كما يستضيف تليفونات بنى صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة فريق الإعلاميين المنتشى صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة فى لقاء متكافئ نظرا لتقارب المستوى الفنى ورغبة الفريقين فى خطف الثلاث نقاط .