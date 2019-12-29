الوداد المغربي يهزم ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي برباعية









اسماء السيد - الرباط: فاز الوداد الرياضي المغربي، السبت، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بأربعة أهداف لواحد، على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي، وذلك لحساب ثالث جولات المجموعة الثالثة عن دور مجموعات أبطال أفريقيا في كرة القدم.

ورفع الفريق المغربي حصيلته إلى النقطة الخامسة، في وصافة مجموعته خلف الفريق الجنوب أفريقي ماميلودي صان داونز المتصدر بسبعة نقاط، الفائز في ذات الجولة على مستضيفه الجزائري اتحاد العاصمة بهدف لصفر، الذي تجمد رصيده عند النقطة الثانية في الرتبة الثالثة، فيما حكمت الهزيمة على الفريق الأنغولي بمواصلة احتلال المرتبة الرابعة بنقطة يتيمة.

ودخل الوداد المغربي اللقاء، الذي أداره حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي، ضاغطا، قبل أن يتمكن من تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 29 من رجل قلب هجومه أيوب الكعبي.

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ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الفريق الضيف من نقل الضغط إلى نصف ملعب الوداد، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه طوني ريبيرو.

وضغط الوداد المغربي، لتغيير النتيجة، في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق الأنغولي على المرتدات الخاطفة، قبل أن ينجح أيوب الكعبي، الذي لعب آخر مبارياته مع الوداد المغربي بعد انتهاء فترة إعارته من فريق هيبي شينا فورشن الصيني، في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وبعد هجوم خاطف، في الدقيقة 84، مرر البديل أيمن الحسوني كرة جانبية في اتجاه مربع العمليات، أودعها المدافع الأنغولي ويلسون غاسبار في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، رافعا غلة الفريق المغربي إلى الهدف الثالث.

وعاد أيمن الحسوني ليصطاد ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجل منها أيوب الكعبي هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه.