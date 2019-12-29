شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ إجراءات تحصين محمد الشامى خوفاً من مصير كريم بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل مسئولو النادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل إقناع محمد الشامى مهاجم الفريق بتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء حيث يتبقى له موسماً ونصف الموسم مع الدراويش ، ورفض اللاعب عرضًا من الاتفاق السعودى للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية مرحبًا بالاستمرار فى صفوف الدراويش، يأتى ذلك فى ظل رغبة اللاعب للانتظار لحسم مصير العرض الأمريكى الذى تلقاه من فانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الأمريكى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 600 ألف دولار.

ويرغب مسئولو الاسماعيلى فى تمديد تعاقد الشامى لاسيما بعد الاستقرار على رحيل النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق فى نهاية الموسم لتواضع مستواه الفنى والبدنى مقارنة بالموسم الماضى ، فضلا عن السعى للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يستطيع قيادة هجوم الفريق الأصفر بجانب الشامى والصاعد الواعد حازم مرسى .

وظهر شيلونجو بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً خلال 6 مباريات شارك فيها ببطولة الدورى بمعدل 252 دقيقة، فيما سجل هدفين بالبطولة العربية فى شباك الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر، وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى استبعاد شيلونجو من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.

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ويخشى مسئولو الاسماعيلى من الانتظار للشهور الأخيرة فى تعاقد الشامى خوفاً من تكرار سيناريو رحيل كريم بامبو لاعب الدراويش الذى استغل عدم تجديد تعاقده ليرحل للزمالك فى صفقة انتقال حر رغم تألقه مع القلعة الصفراء فى ذلك الوقت.

ويستعد الدراويش لمواجهة إنبى والمقرر لها الخامسة عصر الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام وهى المواجهة التى يدخلها الدراويش بحثا عن استمرار نزيف النقاط حيث خسر الفريق الاصفر 17 نقطة خلال 10 جولات ليتصدر قائمة أكثر الاندية خسارة للنقاط هذا الموسم .