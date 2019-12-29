تصريحات الأحد|فايلر يرد على إهدار الفرص.. وجاريدو يهاجم الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 28 ديسمبر 2019.

فايلر يرد على إهدار الفرص.. ويصرح: إصابات الأهلي "سوء حظ"

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي، مشيرًا إلى أن الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا ليست ظاهرة ويعود السبب ورائها إلى سوء الحظ.

"سعداء بسياسة فايلر".. ماذا قال الشيخ بعد فوز الأهلي؟

عبّر أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي، عن رغبة فريقه في المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية.

مدرب الهلال يتحدث عن حظوظ التأهل لفرق مجموعته بدوري الأبطال

تحدث حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عن حظوظ فريقه في التأهل للدور المقبل بعد تصدر ثلاث فرق بنفس الرصيد عقب فوز الأهلي.

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جاريدو يهاجم الكاف والحكم بعد خسارة الهلال

وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، حكم مباراته أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن "كاف" لن يرضى بما حدث في اللقاء.

"نقطة انطلاق".. ماذا قال عضو الزمالك عقب التعادل أمام زيسكو؟

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، أن التعادل أمام زيسكو تُعد نقطة انطلاق للفريق من أجل عبور دور المجموعات بأفريقيا.

"انظروا لفريق اليد".. هيثم فاروق يوجه رسالة للاعبي الزمالك

تحدث هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، عن مستحقات لاعبي فريق الكرة بالفريق الأول، قائلاً :"على لاعبي فريق الكرة النظر إلى فريق اليد بعد حصولهم على أبطال أفريقيا رغم أزمة المستحقات".

كارتيرون: أشكر اللاعبين.. وقيادة الزمالك حاليًا أمر صعب

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو الزامبي في ملعبه عصر اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (1-1).