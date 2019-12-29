النشرة الرياضية.. مجموعة الأهلي تشتعل.. والزمالك يسقط في فخ التعادل أمام زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 28 ديسمبر 2019.

وليد سليمان يحلق في قائمة تاريخية للأهلي بأفريقيا

قاد وليد سليمان لاعب الأهلي فريقه لتحقيق الفوز بثنائية بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي يهزم الاتحاد في البطولة العربية

فاز الإسماعيلي على مواطنه ومضيفه الاتحاد السكندري 1 /صفر اليوم السبت على استاد الاسكندرية في ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الابطال.

بالفيديو.. الأهلي يواصل اللحاق بالصدارة الأفريقية بثنائية أمام بلاتينيوم

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حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أستون فيلا يخسر أمام واتفود بمشاركة المحمدي

خسر فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، مساء اليوم السبت، على يد واتفورد بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي على ستاد فيكارج رود.

مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال يضرب النجم في رادس

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا قاتلاً على حساب النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رادس" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام زيسكو ويحافظ على الوصافة

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.