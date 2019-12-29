منتخب اليد يستأنف برنامجه التدريبي بعد مواجهة صربيا دون راحة

يستأنف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد الأسباني روبيرتو باروندو، برنامجه التدريبي اليوم الأحد، دون راحه رغم خوض رجال المنتخب الوطني مباراته الثانية أمس السبت أمام منتخب الصربي في المواجهة الثامنة علي التوالي للمنتخب الوطني استعدادا لخوض

منافسات بطولة الأمم الإفريقية بتونس الشهر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل .

ويستمر منتخب مصر خلال في برنامجه التدريبي حتى الخميس المقبل، ثم يسافر إلي السويد للدخول

في معسكر تدريبي أخر لمدة ثمانية أيام يواجه خلاله المنتخب السويدي وصيف بطل أوروبا مباراتان وديتان أيضا يومي ٥و ٧ من يناير المقبل ثم العودة مرة أخري إلي القاهرة لخوض المعسكر التدريبي الأخير حتي ١٤ من الشهر المقبل قبل أن يتوجه إلي تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا .