جدول هدافي دوري أبطال أفريقيا في موسم 2019-2020

بدأ الصراع على لقب هداف دوري أبطال أفريقيا في موسم 2019-2020 بشكل مُبكر بتسجيل المهاجم السوداني “محمد الضي” لثنائية في الجولة الأولى أمام بلاتينيوم ضمن المجموعة الثانية، ليقود فريق الهلال لتحقيق الفوز 1/2 في أمدرمان.

في اليوم التالي من الجولة الأولى، انضم إلى محمد الضي المهاجم الكونجولي “جاكسون موليكا” الذي يتخذ من الأسطورة لوا لوا مثلاً أعلى له، بعدما أحرز ثنائية في شباك الزمالك من أصل ثلاثة أهداف صنعهم “باتو كابانجو”.

واستعاد المهاجم التونسي المُخضرم “ياسين الشيخاوي” بريقه المفقود حين سجل هدف الفوز الوحيد للنجم الساحلي أمام الأهلي.

وسجل النجم التونسي أنيس البدري مع الترجي أمام الرجاء، وسجل بديع أووك للوداد أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الأمر الذي يعطي إشارة واضحة لمحبي هذه البطولة أن المنافسة على لقب الهداف سوف تشهد حضورًا قويًا للعرب.

إليكم جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

القائمة أدناه تشمل الأهداف المُسجلة في المراحل التأهيلية + مرحلة دور المجموعات، حيث يَمنح الكاف لقب الهداف بناء على الأهداف التي يُسجلها كل لاعب بدءًا من الدور التأهيلي الأول، وليس بدءًا من مرحلة دور المجموعات كما هو معمول به في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

“الجدول محدث بعد كل جولة من جولات دور المجموعات ومباريات ربع ونصف النهائي والنهائي”

جدول هدافي البطولة 2020/2019 منذ الدور التأهيلي الأول

اللاعب ???????? النادي ???? عدد الأهداف ⚽️ + التمريرات الحاسمة ???? كريم العريبي ???????? النجم الساحلي – تونس 9 حسين الشحات ???????? الأهلي – مصر 5 زكريا بن شاعة ???????? اتحاد العاصمة – الجزائر 5 مصطفى محمد ???????? الزمالك – مصر 5 كريستوفاو باسينسا مابولولو ???????? بريميرو دي أوجوستو – أنجولا 5 جاكسون موليكا ???????? مازيمبي – الكونجو الديمقراطية Advertisements 4 بيرفيكت شيكواندي ???????? بلاتينيوم – زيمبابوي 4 نيفر تيجيري ???????? بلاتينيوم – زيمبابوي 4 صلاح محسن ???????? الأهلي – مصر 4 أشرف بن شرقي ???????? الزمالك – مصر 4 أيوب الكعبي ???????? الوداد البيضاوي – المغرب 4 محسن متولي ???????? الرجاء البيضاوي – المغرب 4 نيفير تيجيري ???????? بلاتينيوم 4