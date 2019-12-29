رياضة | ليفربول ضد وولفرهامبتون.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للريدز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد وولفرهامبتون.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
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محمد جمال
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يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور ونظيره وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم انتونى تايلور.
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
يحل فريق وولفرهامبتون ضيف ثقيل على ليفربول ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون
حراسة المرمى : اليسون بيكر
خط الدفاع : تيرنت ارنولد، فان ذايك، جو جوميز، روبيرتسون
خط الوسط : نابي كيتا، هندرسون، فاينالدوم
خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى
بينما تشكيل وولفرهامبتون المتوقع كالأتي :
حراسة المرمى : باتريسيو
خط الدفاع : ديندونكر، كودي، رومان سايس
خط الوسط : دوهيرتي، نيفيز، موتينيو، كاسترو
خط الهجوم : تراوري، خيمينيز، جوتا.
وينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 52 نقطة بعدما حقق فوز كبير المباراة الماضية على فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثانى برباعيه، بينما فريق وولفرهامبتون يحتل المركز السابع برصيد 30 نقطة بعدما حقق فوز كبير المباراة الماضية على فريق مانشستر سيتى بثلاثيه مقابل هدفين.
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