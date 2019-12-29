رياضة | 5 حقائق من تعادل الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 حقائق من تعادل الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:07 ص
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علاء خليف
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت 28 ديسمبر 2019، على ستاد "ليفي مواناواسا" في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أهداف مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد:
كان فريق الزمالك البادئ بالتسجيل بهدف سجله المهاجم الشاب مصطفي محمد بالدقيقة 72 من رأسية رائعة بعد كرة عرضية من زميله محمد عبد الشافي، ونجح اللاعب كوادري كولا من إدراك هدف التعادل للفريق الزامبي بالدقيقة 79 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها اللاعب بتسديدة في شباك محمد أبوجبل.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ 4 نقاط ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي، خلف فريق مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يتساوي فريقي زيسكو يونايتد وأول أغسطس في رصيد النقاط ولكل منهما نقطتين.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 5 حقائق من تعادل الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي:-
1- الزمالك يحقق التعادل رقم "54" إفريقيًا:
سجل الزمالك التعادل رقم "54" في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية من أصل 257 مباراة قارية، حيث فاز في 129 مباراة، وخسر 74 مباراة، كما أنه التعادل رقم "40" في دوري أبطال إفريقيا.
2- الزمالك يسجل هدفه الإفريقي رقم 398 :
يحمل الهدف الذي سجله مصطفي محمد في شباك زيسكو يونايتد الزامبي، رقم "398" للزمالك في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، ورقم "284" للفريق في دوري أبطال إفريقيا، كما أن هدف الفريق الزامبي هو الهدف رقم "238" التي تستقبله الشباك البيضاء بالبطولات القارية.
3- مصطفي محمد يسجل هدفه الإفريقي رقم "5":
نجح مصطفي محمد في إحراز خامس أهدافه الإفريقية في 7 مباريات خاضها مع الفارس الأبيض في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
4- "كارتيرون" يواصل الفشل محليًا وإفريقيًا:
فشل باتريس كارتيرون في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية مع الزمالك، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي مع الفريق، بعدما خسر أمام طلائع الجيش 3-2 وتعادل مع الانتاج الحربي وسموحة سلبيًا في الدوري الممتاز، ثم تعادل مع زيسكو 1-1 في دوري أبطال إفريقيا.
5- استمرار عقدة الأندية المصرية على الأراضي الزامبية:
لم يستطيع الزمالك إنهاء عقدة الأندية المصرية على الأراضي الزامبية، حيث لم يحقق أي فريق مصري الفوز في زامبيا منذ فوز الفارس الأبيض علي فريق موليفيرا ووندرز بهدف دون مقابل سجله "أحمد الكأس" في المباراة التي جمعتهما يوم 17 مايو 1997 بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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