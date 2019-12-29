رياضة | 5 حقائق من تعادل الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

3- مصطفي محمد يسجل هدفه الإفريقي رقم "5":

نجح مصطفي محمد في إحراز خامس أهدافه الإفريقية في 7 مباريات خاضها مع الفارس الأبيض في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- "كارتيرون" يواصل الفشل محليًا وإفريقيًا:

فشل باتريس كارتيرون في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية مع الزمالك، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي مع الفريق، بعدما خسر أمام طلائع الجيش 3-2 وتعادل مع الانتاج الحربي وسموحة سلبيًا في الدوري الممتاز، ثم تعادل مع زيسكو 1-1 في دوري أبطال إفريقيا.