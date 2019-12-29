رياضة | "الحاوي" يُرافق العظماء و 183 انتصارًا إفريقيًا للأحمر.. أرقام وحقائق مثيرة بعد لقاء الأهلي ضد بلاتينيوم (تقرير)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحاوي" يُرافق العظماء و 183 انتصارًا إفريقيًا للأحمر.. أرقام وحقائق مثيرة بعد لقاء الأهلي ضد بلاتينيوم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
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علاء خليف
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انتهت مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، والتي جمعت الفريقين مساء السبت 28 ديسمبر 2019 على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.
نتيجة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز:
جاءت ثنائية الأهلي في شباك بلاتينيوم ستارز عن طريق اللاعب المتألق "وليد سليمان"، حيث سجل أول أهداف المارد الأحمر بالدقيقة 8 من بداية المباراة من كرة رأسية قوية بعد عرضية رائعة من التونسي "علي معلول" داخل منطقة جزاء بطل زيمبابوي، وأضاف "الحاوي" الهدف الثاني بالدقيقة 69 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي لـ 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما تذيل فريق بلاتينيوم ستارز الترتيب بدون نقاط.
أرقام مثيرة من مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم:
- مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز هي المباراة الإفريقية رقم "359" في تاريخ مشاركات المارد الأحمر بالبطولات القارية، والمباراة رقم "279" في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
- حقق الأهلي الفوز رقم "183" في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية من أصل 359 مباراة، حيث تعادل في 93 مباراة وخسر 83 مباراة، كما أنه الفوز رقم "140" له في دوري الأبطال من أصل "279" مباراة، حيث خسر 62 مباراة، وتعادل في 77 مباراة بالبطولة القارية.
- ثنائية وليد سليمان في مرمي بلاتينيوم ستارز رفعت رصيد أهداف الأهلي في تاريخ مشاركته ببطولة دوري أبطال إفريقيا إلي "433" هدفًا، بينما استقبلت شباكه 217 هدفًا.
- يحمل انتصار الأهلي على بطل زيمبابوي، الفوز رقم "516" للأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، بينما وصل رصيد أهداف المصريين إفريقيًا لـ "1588" هدفًا بعد ثنائية "الحاوي".
- حقق السويسري "فايلر" فوزه رقم "14" والخامس في دوري أبطال إفريقيا، خلال 15 مباراة خاضها مع الأهلي في مختلف البطولات، وتلقي هزيمة وحيدة ولم يتعادل في أي مباراة.
- الأهلي حقق انتصاره رقم "9" ضد أندية زيمبابوي، ورفع رصيد أهدافه لـ "19" هدفًا في 11 مباراة جمعته مع 4 أندية زيمبابوية (ديناموز هراري – هايلاندرز – جانرز – بلاتينيوم ستارز)، وخسر مباراة وتعادل في مثلها، واستقبل 5 أهداف فقط.
- وليد سليمان رفع رصيد أهدافه الإفريقية مع الأهلي لـ "19" هدفًا، وقفز للمركز الرابع في قائمة هدافي المارد الأحمر الإفريقية بعد (محمود الخطيب 37 هدفًا – محمد أبوتريكة 32 هدفًا – عماد متعب 28 هدفًا).
- رفع وليد سليمان رصيد أهدافه مع الأهلي بالموسم الحالي لـ "8" هدفًا بواقع (5 بالدوري الممتاز – 3 بدوري أبطال إفريقيا).
- فوز الأهلي على بلاتينيوم ستارز، هو الانتصار رقم "15" للأندية المصرية ضد أندية زيمبابوي، من أصل 21 مباراة جمعت الطرفين، حيث خسر المصريين 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.
- حقق الأهلي الفوز الـ11 للأندية المصرية على ملعبها ضد أندية زيمبابوي، حيث لم تخسر أندية مصر أو تتعادل في أي مباراة ضد نظيرتها الزيمبابوية في البطولات القارية.
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