رياضة | أرسنال ضد تشيلسي.. غيابات بالجملة في صفوف الجانرز قبل ديربي لندن



يستضيف اليوم السبت نادي آرسنال نظيره نادي تشيلسي علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانبجيزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية بالتوقيت العالمي جرينتش.

غيابات بالجملة في صفوف الجانرز قبل مباراة ارسنال ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز :

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أعلن الموقع الرسمي لنادي أرسنال عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غيابات الفريق اللندني قبل موقعة تشيلسي في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث أكد أن التقييم مستمر للاعب الدولي الاسباني داني سيبايوس و المهاجم البرازيلي مارتنيلي و الظهير الدولي الاسباني هيكتور بيلرين بالإضافة إلي المدافع الدولي الإنجليزي روب هولدينج لتحديد مدى جاهزيتهم للمباراة اليوم الأحد أمام نادي تشيلسي في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".