رياضة | شطب فريقى باروط وبلفيا بدورى مراكز شباب بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطب فريقى باروط وبلفيا بدورى مراكز شباب بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت لجنة المسابقات بدورى مراكز الشباب ببنى سويف قرارا بشطب مركزى شباب باروط وبلفيا بادارة غرب بنى سويف وذلك على خلفية بعض الأحداث والاشتباكات التى شهدتها مباراة الفريقان بدورى مراكز الشباب والتى أقيمت بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف .

وكانت اللجنة برئاسة صلاح بدر رئيس اللجنة ورئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم وبحضور أعضاء اللجنة وممثل من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة قد شهدت اجتماعا لبحث تقرير المراقبين والحكام للمباريات التى أقيمت يومى 25/22 وقد أسفر الاجتماع عن توقيع عقوبات وشطب كلا من (مركز شباب بليفا & مركز شباب باروط ) طبقا للائحه والعقوبات والتى تنص على أن ( المشاجرات بين الفريقين تصل العقوبة لشطب الفريقين وحرمانهم من جميع المستحقات والمزايا المالية ) .

وفى سياق متصل قال محمد ابو الجود عضو مجلس إدارة مركز شباب باروط : مجلس إدارة مركز شباب باروط يكن كل الاحترام لقرارات لجنة المسابقات ويؤكد علي احترام الجميع حتي ولو كان القرار يضر بمصلحة الفريق والذي شرف محافظة بني سويف بالموسم الماضي وحصول الفريق علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية وقريتى باروط وبلفيا دائما تجمعهم مشاعر الحب والاخاء لان البلدين هما بلد واحدة ولا يستطيع احد تعكير العلاقة الطيبة بين البلدين رغم ما صدر منهم خلال المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين من قلة قليلة ليس لديها خبرة التعامل واحترام المنافس .

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وأضاف : مباراة باروط أمام بلفيا بالدور الأول أقيمت بملعب باروط وتلقى فريق باروط الهزيمة على ملعبه ولم تحدث مشكلة اطلاقا ولاعبي باروط يتمتعون بالروح الرياضية العالية والتي كانت سببا في حصول فريقنا العام الماضي علي دوري مراكز الشباب النسخة السادسة علي مستوي محافظة بني سويف وعلي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية.

وأختتم بقوله : رغم ظهور التعصب الواضح في الفترة الأخيرة في مباريات كرة القدم نؤكد علي طيب العلاقات بين بلدي باروط وبلفيا ونؤكد علي المشاعر الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة الناديين خاصة واهل قرية بلفيا عامة .

وكانت مباريات المجموعة الاولى بدورى مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة بنى سويف " النسخة السابعة " لموسم 2020/2019 " الدور الثانى - الاسبوع التاسع " التى اقيمت الاربعاء الماضى على ملاعب مراكز شباب ( المدينة شرق النيل - ابو سليم ) قد شهدت فوز فريق مركز شباب باها على مركز شباب صلاح سالم بنتيجة 0/2 على ملعب مركز شباب ابو سليم و تعادل فريق مركز شباب باروط مع مركز شباب بلفيا بنتيجة 1/1 وفوز فريق مركز شباب بنى سليمان الشرقية على مركز شباب تزمنت الشرقية بنتيجة 4/5 على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل.