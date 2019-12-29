شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري يلغي حفل رأس السنة حدادًا على ضحايا حادث بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إلغاء الحفل الترفيهي الذي كان من المقرر إقامته بفرع النادي (الضواحي 1) مساء الثلاثاء احتفالا بالعام الجديد.
يأتي هذا القرار في أعقاب الحادث الأليم الذي تعرض له عمال أحد مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد على طريق بورسعيد– دمياط، والذي أودى بحياة 23 عاملا بالإضافة إلى تعرض عدد أخر لإصابات بالغة للغاية.
وقرر المجلس إيقاف أي أنشطة احتفالية خلال تلك الفترة، حدادًا على شهداء الحادث الأليم وتضامنًا مع مصابي الحادث وذويهم جميعًا.
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