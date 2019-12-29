شكرا لقرائتكم خبر عن لويس إنريكى يكشف مفاجآت مدوية عن منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكى، أنه «لا يرى أفضلية» لأى منتخب على إسبانيا للفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وأعلن عن بعض «التغييرات» فى صفوف «لاروخا» لأنه ليس كل المدربين لديهم الأولوية نفسها عند اختيار اللاعبين.

وقال «لا أرى أن أى منتخب يتفوق علينا، لاسيما إذا نظرت إلى التصنيف، بالطبع يجب أن نعطى أفضلية لفرنسا، التى فازت بكأس العالم، لكنها ليست متفوقة على المنتخبات الخمسة أو الستة الأخرى التى أعتقد أنها مرشحة أيضا للقب».

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وأضاف أنه سيتم إجراء بعض التغييرات فى صفوف الفريق، الذى فى رأيه يمر بـ«مرحلة تكوين وتطوير ومحاولة خلق طموحات جديدة».

وكشف فى تصريحات نشرها الاتحاد الإسبانى لكرة القدم: «ستكون هناك تغييرات، ليست تغييرات كبيرة لأن الأشخاص الذين كانوا موجودين من قبل هم الذين تعاونت معهم بالفعل، ويحكمنا أسلوب تفكير متشابه، ولكن المدرب هو الذى يحاول غرس فكرته، وأى اللاعبين علينا اختيارهم»، موضحا أنه «ليس كل منا لديه الأولوية نفسها عند اختيار اللاعبين». واعتبر لويس إنريكى أن المباراتين الوديتين أمام ألمانيا وهولندا ستكونان «مثيرتين للغاية»، وستكونان «رائعتين للغاية لمشاهدة المستوى التنافسى لهؤلاء اللاعبين. وليس من المهم فقط أن تكون لاعبا ينضم دائما للمنتخب الوطنى، بل أن تصل إلى هذه المرحلة النهائية فى مستوى جيد، نظرا لأن المسابقة قصيرة للغاية، هناك أربعة أسابيع وسبع مباريات لأولئك الذين لديهم الفرصة للوصول إلى المباراة النهائية». وتابع «أنتظر 2020 بفارغ الصبر، لأن 2019 كان عاما سيئا بالنسبة لى ولعائلتى، وآمل أن يكون عام 2020 أفضل كثيرا»، خاصة بعد وفاة ابنته فى أغسطس الماضى بعد صراع دام خمسة أشهر مع مرض الساركوما العظمية.

وكان قد تم تعيين المدرب السابق لبرشلونة كمدير فنى للمنتخب فى ولايته الأولى فى 9 يوليو 2018 بعد رحيل فرناندو هييرو من منصبه عقب توديع مونديال روسيا. وبعد عام تقريبا اضطر إنريكى لمغادرة معسكر إسبانيا على وجه السرعة قبل مواجهة مالطا فى تصفيات اليورو فى مارس 2019.