شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يُطالب إدارة توتنهام بالتعاقد مع «بيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، طلب التعاقد مع الدولى الويلزى جاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الشـتوية فى يناير المقبل.

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وقالت الصحيفة إن إدارة توتنهام ستعرض على الريال لاعبه الدنماركى كريستيان إريكسن إضافة إلى 25 مليون جنيه إسترلينى، من أجل التعاقد مع بيل بشكل رسمى.

ورفض إريكسن التجديد مع ناديه اللندنى مما يعنى رحيله مجاناً بنهاية الموسم الجارى، لذلك يفضل مسؤولو السبيرز بيعه فى يناير، للاستفادة من قيمته مالياً.

على جانب آخر، يواجه بيل فترة صعبة مع ريال مدريد تحت قيادة زيدان، لذلك يريد الويلزى الرحيل عن صفوف النادى والعودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز مرة أخرى، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل مستمر مع السبيرز الذى شهد تألقه وكان بوابة انتقاله إلى صفوف الميرنجى.